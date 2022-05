Assalto no BH Shopping: lojas voltam a funcionar depois de 1h30

Às 16h12, o BH Shopping divulgou um comunicado informando que já restabeleceu suas atividades (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press) A Polícia Militar informou na tarde deste sábado (6/5) que o assalto na joalheria Manoel Bernardes, no BH Shopping, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul da capital mineira, ocorreu às 14h40, quando três homens armados entraram no estabelecimento e renderam os funcionários.









Apavoradas com o barulho do disparo, as pessoas que estavam nas lojas e restaurantes correram ou se esconderam debaixo de mesas. Homens do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE) foram chamados e fizeram varredura, de loja em loja e revistando quem estava no shopping, para localizar os bandidos.





NOTA DO SHOPPING

Às 16h12, o BH Shopping divulgou um comunicado informando que já restabeleceu suas atividades “e está em funcionamento normal, além de estar colaborando com as autoridades de segurança pública”. O shopping ficou fechado durante uma hora e trinta minutos.