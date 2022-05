Roubo no BH Shopping: vídeo mostra quebradeira em loja

Vídeo gravado dentro do shopping mostra vitrines de lojas quebradas após o assalto registrado neste sábado (foto: Reprodução) Uma joalheria no BH Shopping, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi assaltada neste sábado (7/5). Informações preliminares dão conta de que os criminosos levaram grande quantidade de joias, relógios e fizeram um segurança como refém.

Vídeo gravado dentro do shopping mostra vitrines de lojas quebradas após o assalto registrado neste sábado.

Vídeo mostra o interior da joalheira Manoel Bernardes, do BH Shopping

Lojas do shopping fecharam as portas para proteger clientes. De acordo com fontes ouvidas pelo Estado de Minas, a situação é de desespero e vendedores tentam acalmar os consumidores.

"Não sabemos nada do que acontece lá fora. A porta ficou fechada", disse, à reportagem. "Estava nos fundos da loja e vi gente correndo, gritando e chorando. Houve gente passando mal", completou.

Sob anonimato, outra pessoa presente no shopping conta que almoçava quando tomou ciência do caso. "Estamos presos dentro do restaurante com as portas baixadas. Não podemos nos movimentar", relatou.

Matheus Adler afirmou que, neste momento, já há pessoas tentando retomar a normalidade e escolhendo produtos na prateleira do mercado. As portas do mercado foram reabertas por volta das 14h45.

Clientes precisam abandonar carro e sair a pé

Gabriel Ribeiro, autônomo de 21 anos, almoçava com amigos quando precisou correr em busca de abrigo. "Do nada, houve um barulho muito alto na Praça de Alimentação. Saímos correndo junto com todo mundo. Acessamos o carro e tentamos sair pela entrada [próxima ao] hotel Caesar, mas a polícia barrou a saída", contou.



Segundo ele, a ordem da Polícia Militar foi deixar o centro de compras a pé. "Estávamos dentro do carro para sair, mas a polícia não deixou. Mandaram a gente abandonar o carro, trancá-lo e sair a pé", pontuou. "Estou do outro lado da BR esperando a situação se resolver para ver se consigo pegar o carro".

Quem conseguiu sair a bordo de um automóvel, precisou ter o veículo revistado. Os policiais verificam se há fugitivos nos porta-malas