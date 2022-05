Assalto no BH Shopping: Polícia Civil confirma roubo de joias e relógios

Policiais civis em frente à joalheria assaltada neste sábado (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou, na noite deste sábado (7/5), que 13 relógios da marca de luxo Rolex , além de joias, foram levados da joalheria assaltada no BH Shopping , no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ainda de acordo com a corporação, sete suspeitos armados participaram do roubo.





Na fuga, eles abandonaram dois veículos que foram roubados em ação do grupo, em São Paulo.





Testemunhas e vítimas foram ouvidas e a equipe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio continua investigando o caso.

Assim que acionada, nesta tarde (7/5), a #PCMG deslocou equipe de investigação no local da ocorrência do roubo no shopping de BH, onde ouviu vítimas e testemunhas, adotando todas as providências iniciais cabíveis para identificar os envolvidos. %uD83E%uDDF5 pic.twitter.com/hnQtbIbFCP %u2014 Polícia Civil de MG (@pcmgoficial) May 7, 2022





Pânico e tensão





Funcionários de estabelecimentos localizados próximo da joalheria contaram que viram os criminosos quebrando as vitrines com martelos





"Eles martelavam a vitrine e arrancavam as joias", disse uma testemunha, sob anonimato, ao Estado de Minas.





A mesma cena foi vista por trabalhadores de um outro local do shopping. "Quebraram os vidros da vitrine, pegavam as coisas e colocavam em uma mochila".

Ilustrações mostram passo a passo de como foi o assalto no BH Shopping (foto: Arte: Marcelo Lelis)





foram liberados sob escolta policial. Frequentadores de um restaurante nas imediações ficaram retidos no espaço por cerca de 1h40. Depois,

Nas cancelas do estacionamento, veículos eram vistoriados. Policias verificavam a presença de fugitivos abaixo dos bancos traseiros ou nos porta-malas.