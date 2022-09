Operação no Lago de Furnas fiscalizou 115 embarcações e prendeu 8 pessoas

Ao longo da operação foram feitos 18 testes do bafômetro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Oito pessoas foram presas entre sexta-feira (1/9) e sábado (2/9) durante uma operação das forças de segurança de Minas Gerais, no Lago de Furnas, no Sul do Estado. Além disso, 115 embarcações foram inspecionadas. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (7/9).





Uma embarcação foi apreendida depois que o condutor se negou a realizar o teste do bafômetro. Conforme os órgãos de segurança pública, ao longo da operação foram feitos 18 testes para atestar se o condutor havia bebido, três deles deram positivo.





Outros dois veículos também foram apreendidos e mais dois, roubados em momentos anteriores, recuperados. Das oito prisões, duas aconteceram em flagrante, por receptação de material roubado.









Inspeções navais

A Marinha do Brasil, por meio da Delegacia Fluvial de Furnas, coordenou as ações de fiscalização do tráfego aquaviário durante a Operação Mar de Minas. Foram realizadas ações de Inspeção Naval e patrulhamento nos principais atrativos turísticos localizados no lago de Furnas.





O órgão classificou a operação como “um sucesso e uma demonstração do alto grau de profissionalismo e interoperabilidade das instituições envolvidas”.