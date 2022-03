Visitação aos cânions de Capitólio, em Furnas, é liberada

Belezas dos cânions em Capitólio poderão ser apreciadas novamente em embarcações, seguindo regras de decreto municipal (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, publicou, na tarde desta quarta-feira (23/03), decreto liberando parcialmente a entrada de embarcações nos cânions de Furnas e Parque Cânions de Furnas, onde aconteceu uma tragédia em janeiro e 10 pessoas morreram



O decreto prevê análise diária, por profissional técnico, para avaliação geológica/geotécnica do atrativo , anteriormente ao início da visitação, verificando, entre um dia e outro, possíveis indícios de processos erosivos e/ou movimentos de massa que possam ter ocorrido, presença de vegetação derrubada, presença de novo fluxo de água no paredão, comunicações reportadas por marinheiros, fiscais e/ou turistas, ocorrência de chuva durante o periodo noturno e documentação fotográfica.

Pelas novas regras, todos os passageiros das embarcações devem apresentar um termo de anuência e aceite, contendo as novas regras, uso de colete salva-vidas e equipamentos de segurança pessoal e riscos inerentes a atividade de turismo na natureza.



Será obrigatório o uso de capacete de proteção específico para a preservação do crânio em caso de descolamento de pequenos fragmentos e/ou quedas dentro da embarcação e coletes salva vidas em todo o circuito dos cânions.



Em caso de chuvas e/ou verificação de algum tipo de deslocamento, uma movimentação de blocos rochosos ou de solo, diz o decreto, pode haver interrupção dos passeios em qualquer ponto dentro do cânion.



Haverá delimitação de circuito das embarcações para que a visitação ocorra de forma rotativa em dois trechos, denominados trechos 1 e 2. Todos os limites e faixas de segurança serão sinalizados no local para auxiliar e orientar a navegação.



Na entrada do Trecho 1 haverá controle de acesso com checagem do termo de anuência e o uso dos equipamentos de segurança. No Trecho 1 será permitida a entrada de no máximo 4 embarcações por vez.



Na entrada do Trecho 2 haverá controle de acesso e fiscalização da navegação, sendo permitida somente uma embarcação por vez. Não será permitida a parada das embarcações em nenhum momento.



O local foi sinalizado com bolas de demarcação. O prefeito proibiu, no decreto, som mecânico de qualquer natureza e em qualquer volume dentro e na entrada do atrativo. Ficam proibidam também embarcações acima de 32 pés.



O horário de funcionamento será das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 18h em fins de semana e nos feriados.



As medidas do decreto são temporárias e transitórias, para que seja possível a liberação liminar do uso do atrativo até a apresentação dos relatórios finais dos estudos geológicos e realização do plano final de monitoramento.