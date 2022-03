MPMG recomenda fim da venda de narguilés a adolescentes em Extrema

De origem oriental, o narguilé é uma espécie de cachimbo (foto: Imagospot/iStockphoto / Agência Senado)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) fez uma recomendação à prefeitura, ao Conselho Tutelar e à Polícia Militar em Extrema, no Sul de Minas, para coibir a venda de narguilé para adolescentes. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (23/3) pelo próprio MPMG.



De acordo com o órgão, a recomendação foi feita após o MP tomar conhecimento que tabacarias da cidade estariam vendendo e autorizando o consumo de narguilés, cigarros comuns e bebida alcóolica a adolescentes. Assim, o caso configura crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e Adolescente, com pena de dois a quatro anos.

“A campanha de esclarecimento dos comerciantes e da população deve ser feita através de mídia impressa e redes sociais, abordando os malefícios do consumo desses itens, sobretudo por adolescentes, valendo-se de dados científicos e jurídicos, esclarecendo-se acerca do caráter criminoso da conduta, quando envolver crianças e adolescentes”, explicou o MPMG.



Após orientação e conscientização, o MPMG orienta que deve ser feita fiscalização conjunta nos estabelecimentos para garantir o cumprimento da lei e a cessação da prática, caso persistente. Os órgãos têm 30 dias para responder a recomendação.

A Prefeitura Municipal de Extrema, por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou não ter ainda uma resposta para a recomendação.



Narguilés

De origem oriental, o narguilé, uma espécie de cachimbo, funciona a partir do aquecimento do ar pelo carvão, passando pelo fumo e sendo resfriado no líquido presente no fundo, antes de ser aspirado. O fumo ou o tabaco, como também é conhecido, é usado com sabor ou aromatizado.

Segundo especialistas, o seu consumo pode levar ao aparecimento de câncer de pulmão, doenças cardíacas e respiratórias, além de também causar dependência. Além disso, o narguilé possui uma característica peculiar: um único cachimbo pode ser usado por várias pessoas simultaneamente. (Iago Almeida / Especial para o EM).