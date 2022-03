Onze acidentes matam quatro e ferem 14 no fim de semana no Sul de Minas

Em um dos acidentes mais impactantes, carro foi partido ao meio; em outro, a jovem Larissa Aparecida Marcelino Galharde, de 24 anos, morreu (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação e Reprodução/Redes sociais) Ao menos 11 acidentes foram registrados no Sul de Minas Gerais durante o fim de semana. Segundo levantamento feito pela reportagem, quatro pessoas morreram e 14 ficaram feridas nessas batidas. O Corpo de Bombeiros, Samu e forças de segurança foram acionados diversas vezes entre sexta-feira (18/3) e até mesmo na manhã desta segunda-feira (21/3), já fora do fim de semana.

Confira as ocorrências:

São Sebastião do Paraíso

22:33 - 20/03/2022 Empreendedora denuncia racismo no Pátio Savassi: 'nunca mais vou esquecer' Na BR-265, no trecho de São Sebastião do Paraíso, um grave acidente tirou a vida de um homem de 32 anos. Além dele, outras seis pessoas ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros afirmou que uma batida lateral entre dois carros aconteceu por volta das 16h20 de domingo (20/03).

Imagens impressionantes mostram um dos carros, com placas de Altinópolis/SP, partido ao meio. O motorista morreu na hora, enquanto a esposa dele, de 32 anos, e os dois filhos, de 5 e 12, ficaram feridos e foram encaminhados para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. A imagem do carro totalmente desfigurado impressiona (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Já no outro veículo, com placas de Serrania/MG, três pessoas se feriram, sendo um homem de 49 anos, uma mulher de 36 e uma adolescente, de 14 anos. Um médico que passava pelo local na hora da batida ajudou no atendimento das vítimas. As causas do acidente serão investigadas e não há informação sobre o estado de saúde das vítimas.



Andradas

Em Andradas foram dois registros - um deles fatal. Na sexta-feira (18/3), um motorista com sintomas de embriaguez ficou ferido após perder o controle do veículo na MG-455. Ele acabou caindo em uma ribanceira. Durante a ocorrência, ele realizou o teste do etilômetro, que apontou o valor de 0,61 mg/l. Diante disso, o homem, que teve ferimentos leves, foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Andradas. Motorista com sintomas de embriaguez ficou ferido após perder o controle do veículo (foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação)

Já no domingo (20/3), uma jovem de 24 anos morreu após sofrer um acidente na zona rural. A PM contou que a vítima seguia de Albertina para Espírito Santo do Pinhal pela estrada da Serra dos Lima quando bateu de frente com um mourão de uma cerca e capotou. Com o impacto, Larissa Aparecida Marcelino Galharde, que era de Espírito Santo do Pinhal, morreu ainda no local do acidente. Larissa Aparecida Marcelino Galharde era de Espírito Santo do Pinhal (foto: Reprodução/Redes Sociais) Pouso Alegre x Borda da Mata

No sábado, (19/3), uma mulher ficou ferida em um capotamento no km 11 da MG-290, que liga Pouso Alegre a Borda da Mata. O Corpo de Bombeiros encontrou a vítima consciente ao chegar no local. Ela foi orientada e não sofreu fraturas evidentes. Além disso, ela se queixava de dores generalizadas, foi atendida no local do acidente e posteriormente levada ao Hospital Regional.

Carro capotou e só foi parar fora da pista, no meio de matagal (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Varginha

Em Varginha, foram quatro acidentes na noite de sábado (19/3). Na Avenida Murilo Paiva, no Bairro Parque Mariela, dois motociclistas ficaram feridos após batidas na sequência. Inicialmente, uma motociclista se chocou com um poste após perder o controle da moto; em seguida, um veículo que parou ao ver o acidente e ia realizar a conversão para prestar socorro, acabou sendo atingido por outra moto.

As vítimas foram socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e transportadas pelo Samu pra o Hospital Bom Pastor. O estado de saúde delas não foi informado.



Pouco tempo depois, um carro ficou totalmente incendiado após capotar próximo a um condomínio da cidade, na estrada que vai para o Lagamar. O motorista do veículo não foi encontrado.

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros Paulo Estevam, a equipe realizou todos os procedimentos para apagar as chamas e, ao finalizar os trabalhos, o motorista ainda não havia sido localizado. As causas do acidente serão investigadas.

Também na estrada do Lagamar, dois homens ficaram feridos após o motorista de um Fusca perder o controle da direção e capotar. Um dos homens teve ferimentos leves e o outro estava consciente. Ambos foram encaminhados para o Hospital Bom Pastor.

Dois homens ficaram feridos após o motorista de um Fusca perder o controle da direção e capotar (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Ilicínea

Em Ilicínea, um homem de 65 anos morreu atropelado por um caminhão na noite de sexta-feira (18/3). Segundo a PM, o motorista afirmou que teria sentido um baque nas rodas na Avenida XV de Novembro e, quando parou o veículo, viu a vítima caída tentando se levantar e prestou ajuda.

Uma ambulância foi até o local e um médico confirmou o óbito. A perícia de Boa Esperança (MG) foi acionada, mas o serviço foi dispensado porque moradores já haviam lavado o sangue da via e não havia vestígios no veículo. A polícia liberou o motorista e o veículo. Já o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Varginha.



Botelhos

Na BR-146, em Botelhos, um homem de 52 anos morreu após perder o controle da direção, invadir a contramão, bater em um talude e capotar por volta das 23h de sábado (19/3). O corpo de Lourival Amaro foi levado para o IML de Poços de Caldas.

A esposa da vítima, de 61 anos, também estava no veículo e foi socorrida para o Hospital São José, em Andradas. O casal reside em Muzambinho e seguia para Botelhos quando o acidente aconteceu. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe, enquanto a Polícia Rodoviária Federal controlou o trânsito no local.

Polícia Rodoviária Federal controlou o trânsito no local (foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação)

São Sebastião do Paraíso

Na Fernão Dias, no sábado (19/3), um homem foi atropelado na rodovia homônima, próximo ao trevo de São Sebastião do Paraíso. Testemunhas acionaram as forças de segurança e o rapaz, que não teve a identidade e dados confirmados, foi levado para uma unidade de saúde de Pouso Alegre. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima e de como aconteceu o atropelamento.



São João da Mata/Pouso Alegre

Fora do fim de semana, já na manhã de hoje, outra ocorrência. Uma carreta carregada com soja tombou e pegou fogo por volta de 9h20 desta segunda-feira (21/3), na MG-179, em São João da Mata. A Polícia Militar Rodoviária está no local. O motorista foi socorrido com escoriações e levado para o hospital de Poço Fundo. O tráfego seguiu bloqueado no sentido a Pouso Alegre, até por volta de 12h. População critica que o trecho sempre tem acidentes, sendo alguns com vítimas fatais.

Carreta carregada com soja tombou e pegou fogo (foto: Reprodução/Redes Sociais)

(Iago Almeida / Especial para o EM).