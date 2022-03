Programa de família vira tragédia: homem tenta salvar mulher e ambos morrem

Elizângela Pereira e o marido morreram afogados em córrego (foto: Reprodução/elizangela.pereira.165685/Facebook e Corpo de Bombeiros de MG/Divulgação) O que era pra ser uma diversão em família terminou em tragédia no interior mineiro neste fim de semana. Um casal estava com o filho em uma cachoeira na zona rural de Alvinópolis, município com 15 mil habitantes na Região Central de Minas, quando a mulher pulou na água e começou a se afogar. O marido se jogou para salvá-la e ambos acabaram morrendo.

O homem, de 46 anos, foi encontrado morto no mesmo dia, horas depois. Os bombeiros, no entanto, tiveram de interromper as buscas pelo corpo de Elizângela Maria Pereira Perdigão, de 32 anos, e retornou aos trabalhos hoje (20/3).

"Corpo localizado da vítima do sexo feminino após 4 horas de operação de mergulho neste domingo", informou a corporação.

Luto

A morte do casal chocou a cidade. "Com muita tristeza no coração recebemos a triste notícia de morte. A querida catequista Elizângela Pereira (do Setor Catequético Nossa Senhora das Graças, Vista Alegre) e seu esposo Tiago Perdigão, faleceram, ontem, dia 19/03/2022 (acidente/afogamento)", informa publicação no grupo Catequese Vinde a Mim.

"Meus sentimentos, Deus conforte os familiares e amigos, e dê o descanso eterno pra Ela descansa em paz nos braços de Deus" e "Jesus console cada amigo e familiar" foram algumas das mensagens de condolências.

O velório vai ocorrer nesta segunda-feira (21/3), às 7h, no velório municipal de Santa Bárbara. Às 9h, está previsto o sepultamento no cemitério da cidade.