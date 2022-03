Barreira de contenção foi instalada no Parque Ecológico de BH para impedir que o piche atinja a Lago da Pampulha (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

As 29,9 toneladas de piche asfáltico derramadas no Córrego Sarandi após um acidente com um caminhão na Via Expressa, em Contagem, ainda não atingiram a Lagoa da Pampulha. Em As 29,9 toneladas de piche asfáltico derramadas no Córrego Sarandi após um acidente com um caminhão na Via Expressa, em Contagem, ainda não atingiram a Lagoa da Pampulha. Em uma ação emergencial conjunta entre as Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem uma barreira de contenção foi instalada, nesse sábado (19/3), para evitar que o material tóxico contamine as águas de um dos principais cartões postais de BH.





08:04 - 17/03/2022 Após 16 horas, piche continua na pista da Via Expressa, em Contagem Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que animais foram atingidos, mas não há registro de mortes. “Alguns animais ficaram presos no material asfáltico e foram resgatados, limpos e soltos no Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo”, relatou a PBH. Ainda segundo a nota, clínicas veterinárias parceiras estão mobilizadas para recebimento de animais, em caso de necessidade.





Neste domingo (20/3), os trabalhos continuam para retirada e contenção do material. A empresa responsável pelo desastre, a Indústria Nacional de Asfaltos S/A, contratou a empresa Ambipar para conduzir os trabalhos de mitigação dos riscos e recolhimento do material.





Além disso, equipes da Defesa Civil, Sudecap, Meio Ambiente e Fundação de Parques da Prefeitura de Belo Horizonte, Copasa, Fundação Estadual do Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil de Contagem estão mobilizados nos trabalhos de contenção e acompanhamento dos riscos ambientais provocados pelo desastre.

Estratégia de contenção

O plano de emergência para conter o avanço do piche pelo leito do Córrego Sarandi conta com a instalação de três barreiras de contenção. As estruturas foram montadas em pontos estratégicos. A primeira está localizada no “Ponto Zero”, local do acidente na Via Expressa, em Contagem. A segunda está no “Ponto Um”, que fica debaixo do entroncamento das avenidas Otacílio Negrão de Lima e Atlântida, em Belo Horizonte. E a última, a “Ponto Dois”, localizada a cerca de 150m à frente do “Ponto Um”, próximo ao Parque Ecológico José Lins do Rego, na Pampulha.





Por meio de nota, a Prefeitura de Contagem informou que, na manhã deste domingo, as barreiras estão cumprindo bem a função de bloqueio. E embora nenhum material tenha passado para a Lagoa da Pampulha, a Ambipar vai instalar mais “uma ou duas barreiras de prevenção, devido ao cenário de possíveis chuvas na próxima semana”.





Nessa segunda-feira (21/3), representantes das prefeituras de Belo Horizonte e de Contagem e da Ambipar vão se reunir para avaliar o andamento dos trabalhos, definir ações e levantar informações para instaurar um processo de investigação para apurar os danos e aplicar as medidas legais cabíveis.

O acidente

Na tarde da última quarta-feira, uma batida entre uma carreta e um caminhão mobilizou o Corpo de Bombeiros e fechou o trânsito, após grande vazamento de piche. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos bombeiros. Mesmo após 16 horas do desastre, o material que se espalhou na pista da Via Expressa ainda não havia sido totalmente retirado e parte da pista havia sido interditada devido ao piche pegajoso. Foi necessário utilizar um maquinário para retirá-lo do local.