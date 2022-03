Gabinete de Crise tenta impedir que piche atinja a Lagoa da Pampulha

O material escorreu por meio do sistema de drenagem pluvial e chegou ao córrego Sarandi, que configura como acidente com danos ambientais, e pode colocar em risco a lagoa.

Estão sendo implantadas barreiras de contenção ao longo do canal de acesso ao Córrego Sarandi e medidas de mitigação e recolhimento do material estão sendo adotadas. Além disso, a empresa também está atuando com a retirada do material grosso do leito do córrego e acomodação inicial em pontos específicos que serão encaminhados para aterros específicos.