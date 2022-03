Copasa faz testes e anuncia normalização do abastecimento de água na RMBH

Rompimento de adutora entre Juatuba e Betim, no início do mês, levou a Copasa a adotar o rodízio no abastecimento na capital mineira e outras sete cidades da região metropolitana (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)



A Copasa anunciou a conclusão, no final da manhã desta sexta-feira (18/3), das obras da adutora provisória paralela à rompida no início do mês, entre Juatuba e Betim , na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Depois de testes realizados no local, a companhia vai normalizar aos poucos o sistema de abastecimento de água na região.

A estrutura atenderá provisoriamente a demanda complementar da produção de água na RMBH para eliminar o rodízio até o próximo domingo (20/3). O bombeamento de água do Serra Azul para o sistema integrado metropolitano já foi iniciado e, como previsto, atingiu a capacidade de produção de 800 litros por segundo.

O diretor de Operação da Copasa, Guilherme Frasson, explicou que o restabelecimento pleno do sistema integrado metropolitano deverá acontecer até o próximo domingo, em função de manobras e recuperação de nível dos reservatórios.

“Neste momento, os projetistas estão fazendo uma série de estudos, que demandam sondagens, projeção de cheias, batimetria, que é entender a curva do rio que foi modificado. Só após esses detalhes é que poderemos afirmar com maior clareza a dimensão, o conceito de como será feita essa travessia e efetivamente o cronograma de implantação”, diz Frasson.

Diferentemente do setor elétrico, em que o serviço é normalizado de imediato, o sistema de distribuição de água demanda um tempo até que haja um equilíbrio de pressão nas redes, principalmente nas residências localizadas em áreas mais altas e distantes dos reservatórios.



A região metropolitana conta hoje com 55 macro reservatórios – que armazenam um total de 371 mil metros cúbicos – e cerca de 18,8 mil quilômetros de redes e adutoras.

Obras emergenciais

Em paralelo às obras emergenciais para a retomada do abastecimento de água, a Copasa já contratou os estudos para a construção da travessia definitiva. Por se tratar de uma obra mais complexa, a nova estrutura demanda estudos especializados de engenharia e projeto executivo.

Mesmo com a normalização do abastecimento, a Copasa faz campanha aos moradores da capital e de cidades do entorno que utilizem a água de forma racional.