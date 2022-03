Fornecimento de água na Grande BH é retomado após reparos em adutora

Os moradores dos municípios de Juatuba, Mateus Leme e Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte começaram a receber água da Copasa na manhã desta quinta-feira (3/3), segundo a companhia. O restabelecimento total do fornecimento acontecerá de forma graudal, até a madrugada de amanhã, sexta-feira (4/3).

Segundo a empresa, no município de Betim, a maior parte dos bairros, incluindo a região central, já teve o abastecimento de água restabelecido hoje (3/3). Técnicos da companhia continuam trabalhando para restabelecer integralmente o abastecimento do município.

O comerciante Antonio Evangelista de Fátima, 50 anos, contou que ainda está sem água em sua lanchonete, no centro de Vianópolis, bem como em sua moradia no bairro Bodocó, a três quilômetros. "Desde ontem estamos utilizando galões de água mineiral para tudo, tanto em casa quanto aqui na loja. Para banho, temos que esquentar água no fogão."





A Copasa disse que enviou caminhões pipa para reforçar o fornecimento de água até que a situação seja resolvida.

O comerciante Antonio Evangelista de Fátima está utilizando galões de água mineral para manter lanchonete funcionando (foto: Edésio Ferreira/EM - DA Press /Belo Horizonte/MG - Brasil)

O transtorno causado pela interrupção do fornecimento de água foi o rompimento de uma adutora na travessia do Rio Paraopeba. Alguns moradores da área onde o cano rompeu disseram que, com as cheias provocadas pelas chuvas que atingiram a região no mês de fevereiro, muitos galhos, árvores e lixo ficaram acumulados sob o encanamento e populares colocaram fogo no local. Porém a Copasa não confirmou essa versão.

Segundo habitantes do local, a adutora era muito utilizada também como travessia e por pescadores. Segundo nota da companhia "ainda não pode afirmar o que provocou o rompimento e que uma perícia técnica trabalha para apurar as causas do colapso da adutora."

Bairros de Betim com abastecimento restabelecido: Angola, Arquipélago Verde, Betim Industrial, Brasileia, Cachoeira, Centro, Chácara, Cidade Verde, Decamão, Filadélfia, Guarujá, Guarujá Mansões, Horto, Ingá, Ingá Alto, Jardim Casa Branca, Jardim Da Cidade, Morada Do Trevo, Novo Horizonte, Salomé, Santa Fe, Santa Inês, Santa Lucia, Vila Filadélfia.





Bairros de Betim com abastecimento interrompido: Estância Terra Rica, Flores e Florestas, Gentileza, Granjas Califórnia Reunidas, Marimba, Pimentas, Pingo D'água, Santo Afonso I e II, Vianópolis.

Bairros de Mateus Leme com reflexo no abastecimento: Santa Bárbara, Nossa Senhora Aparecida, João Paulo II, Jardim das Mangabeiras, Planalto, Londrina, Central, Vista Alegre, Imperatriz.

Bairros de Juatuba com reflexo no abastecimento: Vila Maria Regina, Parque Alvorada, Jardim Boa Vista, Jardim Leme, Boa Vista da Serra, Samambaia II, III e IV, Jardim do Lago, Vale das Braúnas, Jardim Baviera, Coqueiro Verde, Colorado, Eldorado.