Riacho leva sustentação de ponte e isola comunidade de Jaboticatubas

Cabeceira da ponte cedeu, interditando caminho para a comunidade de Sapé, em Jaboticatubas (foto: Redes sociais)

O desmoronamento da cabeceira de uma ponte, no final da tarde dessa terça-feira (1/3), provocou a interdição da estrada de acesso a Sapé, na zona rural de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de BH. Um desvio alternativo aumenta em 40 minutos a viagem da localidade atá a capital.

Sapé faz divisa com as comunidades do Barreiro e Rio Vermelho e o local da interdição é o principal acesso dos moradores à cidade.



Segundo um morador do Barreiro, parte do barranco cedeu, levando a sustentação, deixando um enorme buraco na entrada da ponte. As causas do desmoronamento ainda não foram determinadas.

A Prefeitura de Jaboticatubas determinou a interdição total da ponte para a passagem de veículos e pedestres. A recomendação é para que os motoristas evitem passar pela região. O desvio faz o motorista seguir pela rodovia MG-10 até São José da Lapa, seguindo, em seguida, para Curralinho e aí, sim, para Sapé.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Obras está avaliando o local. A Prefeitura de Jaboticatubas informa que deverá fazer um desvio alternativo ainda esta semana até a construção de uma nova ponte, feita de alvenaria, o que trará uma solução definitiva para o local.

Sem luz

Moradores da região do Campo Alegre, às margens da rodovia MG-10, na altura do quilômetro 55, em Jaboticatubas, denunciam as constantes faltas de energia na região.

Nesta quarta-feira (02), os comerciantes e moradores de condomínios próximos ficaram no prejuízo depois que a energia começou a falhar por volta das 8h. Segundo os usuários, somente por volta do meio-dia, a Cemig, enviou técnicos ao local para tentar resolver o problema.

A energia foi restabelecida no início da tarde em parte da região. Ainda ao longo da tarde, alguns lugares ainda continuavam sem luz.



A Cemig informa, em nota, que recebeu as notificações e chamados dos usuários após as 8h da manhã desta quarta-feira e que o problema da falta de energia foi reestabelecido ainda na manhã de hoje. Sobre a falta de energia em outras regiões próximas, a empresa informou que se trata de uma outra abertura de chamado e a energia estaria restabelecida até o final da tarde de hoje.