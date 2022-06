Desassoreamento da Lagoa da Pampulha será retomado em setembro

Reportagem do Estado de Minas registrou água de cor esverdeada, perto da Igrejinha da Pampulha (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Nove meses após o fim do contrato com a empresa que fazia o desassoreamento da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, a prefeitura abriu licitação para contratar novo responsável pelo serviço. Iniciados em 2018, os trabalhos foram interrompidos em setembro do ano passado. O edital foi publicado nesta quarta-feira (22/6) no Diário Oficial do Município (DOM).









A prefeitura informou, ainda, que já foram investidos cerca de R$ 37,5 milhões nos serviços de desassoreamento com a retirada de aproximadamente 520 mil metros cúbicos de sedimentos e resíduos do fundo de manancial.





Manchas verdes denunciam poluição na lagoa





Em 2 de junho, a reportagem do Estado de Minas mostrou que manchas verdes apareceram na superfície da Lagoa da Pampulha . O cenário denuncia o grau de poluição da água, causada pela concentração de esgoto no manancial.





A cor esverdeada, segundo especialistas, é causada pelo processo de eutrofização, ou seja, quando há acúmulo de matéria orgânica proveniente do esgoto. A quantidade de oxigênio dissolvido na água diminui, causando a morte de seres vivos e a proliferação de cianobactérias na superfície.

Segundo Felipe Gomes, engenheiro e ambientalista, existem quatro classificações de qualidade da água. Atualmente, a Lagoa da Pampulha está no nível 3 de classificação do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), que vai de 1 (mais limpa) a 4 (mais contaminada). Com isso, é vedado o acesso à água pela população e seu uso para abastecimento da cidade.