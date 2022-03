Motorista morre carbonizado em acidente entre dois carros no Sul de MG

O choque entre os dois veículos ocorreu no início da madrugada deste sábado (foto: CBMMG)

Um motorista morreu carbonizado numa batida de frente entre dois veículos de passeio, no quilômetro 111, da BR-459, na altura do Bairro Chaves, em Pouso Alegre, no Sul do estado, na madrugada deste sábado (5/3).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um dos veículos ficou inteiramente destruído, o outro pegou fogo, causando a morte do motorista, que era o único ocupante. A vítima não foi identificada, pois os documentos foram destruídos pelo fogo.

No segundo veículo, havia duas pessoas, o motorista e uma passageira. O primeiro sofreu ferimentos leves, enquanto que a passageira, de 49 anos, ficou presa às ferragens. Ela foi resgatada e encaminhada para um hospital em Pouso Alegre. O tráfego teve de ser interrompido por cerca de 40 minutos nos dois sentidos.