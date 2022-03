Homem morre prensado em máquina agrícola no interior de Minas

O helicóptero Arcanjo 04 precisou ser acionado para que a equipe do SAMU realizasse o resgate (foto: CBMMG)

Um operador de máquina agrícola, de 49 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (4/3), numa fazenda localizada no Vilarejo Salgado, em Belo Vale, na Região Central de Minas Gerais, ao ser prensado por uma ensiladeira durante manutenção.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Congonhas, que atendeu ao chamado, o homem estava trabalhando com o equipamento quando o motor travou. O operador, então, desceu da cabine e foi tentar o destravamento com o motor em funcionamento.

Foi quando o motor foi destravado e o homem ficou preso, sendo prensado pela máquina, junto ao matagal, morrendo na hora.

Atendimento

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou pelo local na aeronave Arcanjo 04 do Corpo de Bombeiros e atestou a morte do homem às 11h20.

Segundo o Samu, ele teria sofrido um politrauma, que é quando a pessoa sofre múltiplas lesões causadas por um objeto, impacto ou queimaduras no corpo.

“Em seguida, uma guarnição de salvamento permaneceu no local afim de realizar a remoção do corpo após liberação pela perícia”, afirmam os bombeiros.

Um técnico especilizado em manutenção da máquina e a equipe dos militares utilizaram técnicas de salvamento para a retirada da vítima.

A reportagem entrou em contato com o CBMG para saber a identidade da vítima, mas o nome não foi revelado.