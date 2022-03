Incêndio em ônibus assusta moradores de Nova Lima

Receio de moradores de Nova Lima era de que bandidos tivessem ateado fogo ao ônibus (foto: Patrick Vaz)

Um ônibus de transporte intermunicipal, pertencente à empresa AutoTrans, pegou fogo, no final da manhã deste sábado (5/3), quando trafegava pela Avenida José Bernardo de Barros, numa subida conhecida como “Avenidão”, em Nova Lima. O incêndio assustou moradores, que, em um primeiro momento, suspeitaram de uma ação de criminosos. O fogo, porém, ocorreu por causa de uma pane elétrica no veículo.

O motorista contou que levou um grande susto, pois o fogo começou de repente e que ele só teve tempo de puxar o freio de mão, abrir a porta e mandar que os passageiros saíssem do veículo. Segundo testemunhas, as chamas começaram na parte da frente e invadiram o interior do ônibus.





Equipes de unidade próxima do Corpo de Bombeiros chegaram e iniciaram o combate às chamas imediatamente, pois havia risco de explosão, devido ao tanque de combustível estar cheio.

Outra preocupação foi evitar a expansão do fogo. Uma equipe da Cemig foi chamada, pois o fogo atingiu a rede elétrica. Parte da região está sem luz. O trânsito de veículos foi fechado nos dois sentidos