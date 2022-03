Homem morre após invadir imóvel e incendiar cômodo em BH

O homem invadiu a residência, trancou-se num quarto de uma casa do Bairro Goiânia e morreu carbonizado (foto: Foto: Google Street View)

A Polícia Civil está diante de mais um grande mistério: um homem, que estava só de cueca e meia, foi encontrado morto num cômodo incendiado de uma casa, no Bairro Goiânia, na Região Nordeste de BH. A vítima, segundo informações, não mora no local e teria invadido outras duas casas na região.

A casa ficava no segundo andar de um imóvel e, de acordo com uma moradora do primeiro andar, o homem teria tentado entrar na casa dela, mas correu para o segundo andar, trancando-se num dos quartos.

Pouco tempo depois, ela percebeu fumaça saindo do cômodo. Vários moradores correram para tentar abrir a porta, mas não conseguiram. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, arrombaram a porta, mas o homem já estava morto.

As primeiras investigações indicam que o mesmo homem teria invadido outra casa. O casal que mora no local contou que se preparava para dormir, quando o homem invadiu a casa. Ele também foi visto saltando muros e percorrendo telhados de casas vizinhas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico- legal (IML).

O morto não foi reconhecido como morador da região. Uma moradora contou que o encontrou momentos antes de sua morte, perambulando transtornado pelas ruas.