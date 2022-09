Funcionária é presa por incendiar sala de centro social de Uberlândia

Além de fogo, a mulher atirou pedras em vidros do Cras (foto: Reprodução/Rede sociais)

Uma servidora do município de Uberlândia foi presa depois de atear fogo em uma sala do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Campo Alegre, nesta quinta-feira (15/9), em Uberlândia. Ela teria vandalizado o local por conta de uma desavença com a antiga chefe, que a transferiu para outra unidade da cidade.



Segundo registro da Polícia Militar (PM), antes de incendiar o local, a mulher jogou pedras em vidraças da unidade. Depois ela pegou um recipiente com álcool e ateou fogo no local com fósforos.

Outros servidores tentaram segurar a mulher, mas ela conseguiu fugir antes da chegada dos policiais. Os militares, contudo, tinham a identificação dela e a encontraram em casa, onde foi detida.

Desavença O quebra-quebra teria sido feito como forma de retaliação, após desentendimento entre a chefe do CRAS e a servidora. Ela trabalha com serviços gerais e deixou a unidade, que fica na região sul da cidade do Triângulo Mineiro, a pedido da chefia.

Com isso, a servidora passou a trabalhar no bairro Marta Helena, na zona leste. Segundo ela, isso trouxe dificuldades de deslocamento para ele todos os dias.

Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Uberlândia informou que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação já está tomando as providências necessárias. “Quanto à servidora, já acionou a Secretaria de Administração, para que sejam adotadas medidas administrativas. Em relação à estrutura do CRAS, a pasta já está providenciando os reparos para que os atendimentos retornem o mais rápido possível”.