Mãe de mineiro que está na guerra da Ucrânia grava vídeo emocionante; veja

Cabeleireira e pastora de uma igreja evangélica nos Estados Unidos (EUA), Vera Carvalho, a mãe do músico mineiro Jammes Pires de Castro, de 32 anos, natural de Frutal, no Triângulo Mineiro e que está na Ucrânia em missão de ajuda humanitária , gravou um vídeo emocionante para todas as mães do mundo inteiro que vivem a mesma situação.

Ao enviar o vídeo para a reportagem do, a pastora, que mora em New Rochelle, no Condado de Westchester, no estado de Nova York, destacou que a gravação é voltada, em especial, para as mães que, assim como ela, estão com filhos na guerra entre Rússia e Ucrânia. Por várias vezes no vídeo, a pastora Vera segura as lágrimas.