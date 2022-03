Ucrânia: mineiro relata drama de jovens que se separam dos pais e avós

Invasão da Rússia na Ucrânia leva drama à população (foto: Daniel MIHAILESCU / AFP)

O músico mineiro Jammes Pires de Castro, de 32 anos, natural de Frutal, no Triângulo Mineiro, que atua ao lado de quatro ucranianos em uma operação de ajuda humanitária em Lviv detalhou os dramas que jovens da Ucrânia estão vivendo neste momento depois que se separam dos pais e dos avós, que não querem deixar suas casas, mesmo localizadas na zona de perigo da guerra do país com a Rússia. O brasileiro lamentou também sobre essa decisão de milhares de ucranianos, na maior parte os mais velhos.

“Teve o caso de uma arquiteta que teve de deixar a família; a mãe dela mora em Kharkiv e a avó também, que é a cidade mais afetada por essa guerra e que fica ao lado da fronteira com a Rússia, mas mesmo assim elas não querem sair de sua casa. Então fica um sentimento de culpa, ela (a arquiteta) fica aqui (em Lviv) chorando bastante; acaba que nesse trabalho a gente também tem que dar uma assistência psicológica. Ela colocou todas as suas coisas e seu sonhos em uma mala”, disse emocionado Jammes de Castro, mais conhecido como Jamba. Ele, que é produtor musical, compositor, multi-instrumentista e arranjador, morava em Kiev.

“Igual ao caso dessa arquiteta tem vários outros: de filhos e filhas que escapam para um local mais seguro, mas têm que deixar os pais e os avós, que não querem sair de suas casas. É o país deles, mas a gente não consegue entender isso, é difícil e a gente tem que ajudar eles durante a guerra e nós vamos ajudar eles depois da guerra a construir o país deles: essa é a nossa missão, e a gente vai ficar focado nisso, e creio que Deus vai prover tudo”, afirmou o músico mineiro.



Ele explica que o grupo de ajuda humanitária que ele faz parte nasceu da necessidade. “Um de nossos representantes mora na Polônia e, indiretamente, uma polonesa que mora na Inglaterra e trabalha para o governo polonês é nossa parceira”, complementa

Missão atual

Atualmente, Jammes e seu grupo, tentam achar um lugar para uma mãe com dois filhos e um jovem casal que estão vindo de Kiev. “O objetivo dessa missão é ajudar eles a ficarem em locais seguros”, explicou.

Além disso, o mineiro ainda tenta achar um lugar para um nigeriano que está querendo ir para a Polônia, onde está toda a sua família e também convencer uma família (casal e mãe da mulher; sendo que a filha está em Lviv) a sair de Kharkiv. “Mas eles não querem, mesmo o prédio do lado deles ter sido bombardeado. O que a gente vai fazer: conhecemos um polonês que já resgatou 300 pessoas de carro e ele vai tentar trazê-los”, adiantou.

Jamba disse que o grupo de ajuda humanitária que ele faz parte tem a missão de ajudar os ucranianos durante e depois da guerra (foto: Arquivo pessoas) Da mesma forma que os quatro ucranianos do seu grupo de ajuda humanitária, o músico mineiro disse que garante para as pessoas que estão tentando resgatar da zona de perigo de guerra que elas não vão ter falta de recursos.

“O objetivo dessa missão é ajudar eles a ficarem em locais seguros e achar lugar para as pessoas morarem; só entende mesmo aqui a realidade quem está presenciando tudo isso. Esse tipo de trabalho é muito difícil de fazer; todo dia é um desafio diferente, em tempo de guerra as coisas mudam a cada segundo. Então, você tem que ter uma habilidade de flexibilidade e é um trabalho de ‘formiguinha’, para ajudar as pessoas que estão na fronteira ou aquelas que querem sair da zona de perigo”, finalizou.