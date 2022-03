A Argentina evacuou seu corpo diplomático da Ucrânia, país do qual conseguiu retirar 72 cidadãos e 14 ucranianos na última semana, após a invasão russa, informou o Ministério das Relações Exteriores do país sul-americano nesta quinta-feira (3).



O chanceler Santiago Cafiero disse que deu a instrução de evacuar a embaixada em Kiev, depois que conseguiu retirar o embaixador e sua filha na madrugada desta quinta, assim como o cônsul argentino.



Os argentinos que saíram da Ucrânia estão majoritariamente na Polônia e na Hungria, segundo um comunicado do ministério.



Também há 14 cidadãos ucranianos, familiares de argentinos, que deixaram o país com ajuda do pessoal diplomático.