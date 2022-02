Parque Mirante dos Canyons reabre após tragédia em Capitólio

Região dos canyons do Lago de Furnas encanta pela beleza: em janeiro, gravíssimo acidente matou 10 pessoas (foto: Parque Mirante dos Canyons/Divulgação) O Parque Mirante dos Canyons, em Capitólio, reabriu suas atividades nesta quinta-feira (24/02), que estavam suspensas desde o acidente que matou dez pessoas após a queda de uma rocha , no dia 8 de janeiro. A direção reforça que, para retornar, o parque recebeu sinal verde da Defesa Civil, além de possuir licenças municipal, estadual (Instituto Estadual de Florestas) e federal (ICMBio).

Nessa quarta-feira (23/3), a Defesa Civil Municipal emitiu um termo de autorização de funcionamento, com base nos laudos apresentados pelo empreendimento e no relatório apresentado pelos geólogos que estão realizando os estudos nos Canyons de Capitólio. O parque, portanto, está novamente aberto para visitação, de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, domingo e feriados, das 8h às 18h.

Liberação

Depois do acidente, o parque recebeu a visita de aproximadamente 20 geólogos brasileiros. Os estudiosos confirmaram que as atividades e as suas obras de baixo impacto estavam dentro de todas as normas de segurança, e perfeito estado de implantação. Foi produzido um laudo técnico com mais de 50 páginas, coordenado por Fernando Augusto Saraiva, mestre e doutor em Geologia e Geofísica Aplicadas, pesquisadores do Instituto de Geociências da USP e todas as autoridades envolvidas na avaliação do ocorrido.

“Desde o princípio, contratamos equipe altamente qualificada para desenvolver o 'master plan', projetos de arquitetura, engenharia, biólogos para o licenciamento ambiental, com intervenções responsáveis dentro das melhores técnicas de baixo impacto, visando proteger o meio ambiente e proporcionando segurança e acessibilidade aos turistas“, explica o sócio diretor João Victor Queiroz Karan.

Atrações

A região dos canyons do Lago de Furnas encanta pela beleza, que mistura o verde-esmeralda das águas em contraste com pedras rochosas de quartzito. O Parque Mirante dos Canyons, localizado no coração de Capitólio, tem o canionismo e a tirolesa, novas e emocionantes atrações que serão supervisionadas por um grupo de 15 condutores, certificados pela MSV Adventure.

De acordo com o gestor do parque, Vinícius Martins, o canionismo é um esporte de aventura que consiste em percorrer cursos de água na vertical ou na horizontal, como rios, riachos ou córregos, passando por diferentes obstáculos. No parque Mirante dos Canyons, a prática é recreativa, lúdica e contemplativa. Podem participar turistas com idade a partir de 10 anos, e o peso máximo estabelecido é de 110 kg.

“Equipamentos especiais são disponibilizados pelo parque (incluindo roupa de neoprene, capacetes e sapatilhas). Todos os itens são de última geração e credenciados pelos órgãos competentes”, garante Martins.

Circuito de Tirolesa

A tirolesa é uma atividade que nasceu na Áustria, em Tirol, mas que hoje é praticada em todo o mundo, de forma democrática. Existem evidências de pessoas com 92 anos que já se aventuraram em tirolesas.

Esse circuito no Parque Mirante dos Canyons possui aproximadamente 600 metros de extensão e mais de 90 metros de altura, permitindo ida e volta em uma tirolesa dupla. Pessoas a partir de 5 anos podem participar. O peso mínimo estabelecido é de 45 quilos e o máximo de 110 quilos.

Tem o Mirante Clássico, que é o cartão-postal de Capitólio - é neste local onde são tiradas as famosas selfies que circulam pelas redes sociais e que representam a cidade de Capitólio. No local, há uma lanchonete com um cardápio exclusivo, a Lanchonete Pato Mergulhão, composta por uma gastronomia diferenciada, pensada na experiência e bem-estar de nossos visitantes, piscinas naturais e trilhas.

Segurança

Nas atrações disponíveis no parque Mirante dos Canyons serão seguidos rigorosamente protocolos de segurança, incluindo a assinatura de um termo de ciência risco por parte do praticante, e a oferta de seguro contra acidentes pessoais.

De acordo com Vinícius Martins, a qualificação para os condutores da região de Capitólio segue a norma internacional ABNT NBR ISO 21101, de Sistema de Gestão da Segurança e é quem está responsável pela implantação e gestão do parque de aventuras dentro do empreendimento é a MSV Adventure, empresa que atua desde 2006 no mercado de montagem de circuito de aventura por todo o Brasil.

Tragédia

No dia 8 de janeiro deste ano, uma rocha se desprendeu e desabou em cima de uma lancha. Todos os dez ocupantes morreram. Outras três embarcações que estavam perto da queda também foram afetadas pela onda causada pela rocha. Ao todo, 31 pessoas ficaram feridas.