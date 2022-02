Capitólio recebe investimento do estado para o turismo no Lago de Furnas

No dia em que se completou um mês da tragédia, Capitólio recebeu investimentos para o turismo (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Atingida há exatamente um mês pela tragédia da queda de uma rocha no Lago de Furnas , que provocou a morte de 10 pessoas, a cidade de Capitólio receberá um investimento de R$ 5 milhões vindos do governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo. Os recursos serão aplicados no desenvolvimento da atividade turística, que foi fortemente prejudicada desde o desastre.

O investimento foi anunciado durante lançamento do programa Reviva Capitólio – Viva o Mar de Minas, que inclui temas como ordenamento, capacitação e regulamentação de uso e ocupação dos cânions e suas águas, visando a segurança de trabalhadores e turistas.

Um grupo de trabalho se reuniu para discutir as etapas de recuperação do turismo na região. A equipe é formada pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, além das prefeituras de Capitólio, São José da Barra e São João Batista do Glória, polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Marinha do Brasil, Instâncias de Governanças Regionais (IGRs), Sebrae e Fecomércio.





Durante o lançamento do programa, foi anunciado também que 11 geólogos já estão na região para se aprofundar sobre as regiões dos cânions. Segundo a prefeitura da cidade, os profissionais ficarão no local entre duas a três semanas e um estudo prévio deve ser divulgado após as análises.

“Capitólio nunca teve atenção do Estado como agora. Temos que aproveitar para levar toda a região a um patamar nunca antes visto. O objetivo é transformá-la em turismo sustentável e de responsabilidade”, afirma o prefeito Cristiano Geraldo da Silva (PP).

Entre as ações para a região, a iniciativa prevê a criação de um posto de acolhimento aos visitantes a ser formado pela PM, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil, Polícia Civil e prefeituras. O objetivo é passar informações sobre os cânions da região e prevenir os turistas contra acidentes.





Os passeios de lancha foram proibidos pela Polícia Civil e Marinha do Brasil nos lagos de Furnas durante uma semana, afetando a arrecadação no local. A permissão só retornou em 13 de janeiro, quando o dia foi dedicado à homenagem às vítimas. Mas desde então o movimento tem sido inferior do que o esperado para o início de ano.





Hotéis convivem com o cancelamento de diárias e os bares e restaurantes também vivem queda de público.

Inúmeras lanchas ficaram no cais e as poucas que saíram não puderam chegar aos cânions – atração que antes era imperdível. É que o local vai permanecer interditado enquanto ocorrem as investigações que buscam entender o que teria causado o desmoronamento da pedra