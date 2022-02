Polícia pede mais 1 mês para concluir investigação da tragédia em Capitólio

Polícia busca respostas para esclarecer desmoronamento de cânion (foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) voltou a solicitar à Justiça novo prazo de um mês para concluir o inquérito que apura a causa da queda de um cânion em Capitólio, na Região no Sudoeste do estado. No trágico acidente em 8 de janeiro, 10 pessoas que estavam em uma lancha morreram e várias ficaram feridas.

Os trabalhos investigativos completam 30 dias nesta terça-feira (8/2). Até o momento, foram ouvidas 50 pessoas, entre elas testemunhas, turistas, empreendedores, representantes do poder executivo de municípios da região, e engenheiros. Também já foram realizadas perícias, estudos de campo, DNA, coleta de documentos com órgãos públicos entre outras medidas.

A polícia também solicitou informações técnicas à Superintendência Regional de Meio Ambiente, ao Instituto Estadual de Florestas, ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Departamento de Estradas e Rodagem, Marinha do Brasil, Prefeitura de Capitólio, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Ainda de acordo com a polícia, o novo prazo de um mês solicitado à justiça para conclusão das investigações se deve à complexidade dos fatos e a necessidade de aguardar os laudos e análise da documentação.