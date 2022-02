Transmissão do coronavírus e internações caem em BH

Movimentação de pessoas na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, em meio à pandemia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A transmissão do coronavírus em Belo Horizonte sofreu queda nesta segunda-feira. Na sexta (4/2), o RT estava em 1,06 e nesta segunda baixou para 1,02, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura. Isso significa que cada 100 pessoas transmitem o coronavírus para outras 102.

A ocupação dos leitos também abriu a semana em queda, com destaque para a mudança do nível vermelho para amarelo nas enfermarias, que estavam ocupadas em 74,6% e agora chegam a 68,2%. As UTIs permanecem sobrecarregadas, no vermelho, com 83,3% das ocupações hoje. Na última sexta, a taxa estava em 87,7%.

Durante o fim de semana, mais 1.407 pessoas foram infectadas pelo coronavírus na capital. Oito pessoas morreram neste período. No total, já foram contabilizados 7.220 óbitos.

Até o momento, 320.973 pessoas já se infectaram com o coronavírus na cidade. Em acompanhamento médico, estão 4.490 pacientes. Os recuperados somam 309.263.

