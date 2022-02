Setor de eventos protesta contra exigência de teste de COVID em BH

Karla Delfim diz que 50% das atividades do setor de eventos fecharam as portas definitivamente em Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM - DA Press )

Gestores, empresários e empregados do setor de eventos querem mudanças nas regras de funcionamento na capital. Em manifestação na manhã desta segunda-feira (7), na porta da Prefeitura de Belo Horizonte, eles protestaram contra a exigência do teste de COVID-19 e querem que a prefeitura mantenha apenas comprovante de vacinação para as atividades em BH. Os manifestantes cobraram também "apoio concreto" dos governos do município e do estado que não teria oferecido qualquer apoio durante toda a pandemia.

O Fórum das Entidades Representativas do Setor de Eventos de Belo Horizonte, que reúne 11 entidades, quer que a prefeitura exclui a obrigatoriedade do teste COVID e mantenha apenas a exigência de comprovante de vacinação em atividades de casas de shows e espetáculos, casas de festas, discotecas, danceterias, salões de dança, circos, jogos de futebol e shows musicais.





Segundo o Fórum, o ramo de eventos "agoniza" com fechamento de quase 50% das empresas diante da recusa dos governos em reduzir ou isentar impostos. "O setor impacta mais de 70 segmentos e gera mais de 2 milhões de vagas de empregos em Minas Gerais", diz manifesto divulgado à população e à imprensa.





Segundo Karla Delfim, representante do Fórum de Entidade e vice-presidente do Sindicato das Empresas de Promoção e Produção de Eventos de Minas Gerais (Sindiprom-MG), a prefeitura está solicitando a exigência de teste de COVID para eventos, o que inviabiliza a realização das atividades do setor. Para as entidades, a solução ideal é a exigência dos comprovantes de vacinação. "Cobrar testes do público aumenta, significativamente, o custo para a população e, por consequência, reduz drasticamente as possibilidades de sucesso das atividades, desestimula a atração de negócios para a cidade e afasta ainda mais as pessoas do convívio saudável e seguro com a comunidade", afirma.





Karla aponta entraves para o cumprimento da medida que considera "intransigente e infundada da Prefeitura. Um deles é a dificuldade em encontrar exames de COVID-19 disponíveis no mercado, pois, com a alta demanda em janeiro, os principais laboratórios da cidade já emitiram um alerta sobre a falta de testes rápidos na capital. Além disso, a exigência do exame também abre outro precedente que deve ser avaliado de forma minuciosa pelos órgãos competentes que é o aumento da falsificação de testes."





O produtor cultural Leo Stallone cobra diálogo com a prefeitura em assuntos referentes ao setor. "Fizemos a manifestação e ainda não tivemos retorno da prefeitura, alguns vereadores prontificaram a ajudar, mas ainda não houve resposta oficial. Falta esclarecimento por parte dos gestores públicos que nos tem como uma minoria de festeiros. Parece desconhecer que há toda uma cadeia produtiva do entretenimento, que chega a 70 categorias diferentes, de diversas naturezas."





Stallone realça que o que mais incomoda o setor é que nunca é chamado a participar das decisões, "falta de respeito, de consideração e até de humanidade."





O manifesto do Fórum de Entidades revela que o setor de eventos que impacta mais de 70 segmentos e gera mais de 2 milhões de vagas de empregos em Minas Gerais, já fechou quase 50% das empresas do setor. Muitos postos de empregos foram fechados, e o número fica ainda maior considerando o volume de trabalhadores informais.





"Os nossos negócios ficaram com as portas fechadas por 18 meses, milhões de prejuízos acumulados, demissões em massa e empresas do ramo não resistiram e tiveram que interromper suas atividades, pois a queda no faturamento inviabilizou o pagamento de contas básicas, como de aluguel, energia e água", reforça, "as contas não pararam de chegar, até mesmo o IPTU de um imóvel fechado e sem faturamento, tivemos que pagar, e com reajuste", Karla Delfim.





Em nota, a PBH diz que "as novas regras foram definidas por orientação do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 e os protocolos sanitários foram elaborados com objetivo de garantir maior segurança à população."