COVID-19: BH convoca crianças sem comorbidades de 5 e 6 anos para 1ª dose

Confira o calendário de vacinação de Belo Horizonte desta semana (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai começar a vacinação de crianças sem comorbidades de 6 anos, completos até a data da aplicação, nesta terça-feira (8/2). Já as crianças de 5 anos, nascidas de fevereiro a julho de 2016 e que ainda tenham 5 anos na data da vacinação receberão a primeira dose da vacina contra a COVID-19 nesta quarta-feira (9/2).





Além disso, a PBH abriu mais um dia de repescagem para as crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades, e para os pequenos, sem comorbidades, de 7 a 11 anos, completos até a data da vacinação. Pessoas de 50 a 69 anos com alto grau de imunossupressão também receberão a dose de reforço.





Confira o cronograma de vacinação para esta semana:





Dia 08/02, terça-feira:

Primeira dose para crianças sem comorbidades de 6 anos, completos até a data da vacinação. A aplicação das vacinas será feita em escolas

Dose de reforço para pessoas de 40 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses

Repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9, 8 e 7 anos, completos até a data da vacinação. A aplicação das vacinas será feita em escolas





Dia 09/02, quarta-feira:

Primeira dose para crianças sem comorbidades de 5 anos, nascidas de fevereiro a julho de 2016 e que ainda tenham 5 anos na data da vacinação. A aplicação das vacinas será feita em escolas

Repescagem de dose de reforço e quarta dose para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses

Repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9, 8, 7 e 6 anos, completos até a data da vacinação. A aplicação das vacinas será feita em escolas





Dia 10/02, quinta-feira:

Quarta dose para pessoas de 49 a 18 anos com alto grau de imunossupressão, cuja dose adicional tenha sido há pelo menos 4 meses

Repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9, 8, 7, 6 e 5 anos, completos até a data da vacinação. A aplicação das vacinas será feita em escolas

Dia 11/02, sexta-feira:

Dose de reforço para pessoas de 39 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses

Repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9, 8, 7, 6 e 5 anos, completos até a data da vacinação. A aplicação das vacinas será feita em escolas * Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.