'Expectativa é retornar no dia 8', diz sindicato das escolas particulares

Escolas da rede particular de ensino estão prontas para receber os alunos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG) se manifestou favorável ao início do ano letivo nesta terça-feira (08/02) para os alunos de 5 a 11 anos. Decisão liminar da Justiça, publicada nesse domingo (06/02), permite o retorno às atividades presenciais das escolas para as crianças dessa faixa etária. A Prefeitura de Belo Horizonte recorreu da decisão

Segundo o Sinep-MG, as instituições estão prontas para receber os alunos mesmo com o possível novo adiamento das aulas. "Por enquanto, está valendo mesmo é a decisão do juiz José Honório de Rezende. Estamos atentos ao processo e à sua dinâmica. Nossa expectativa é de que todas retomem no dia 8, caso não haja mais nenhuma interferência para isto”, afirmou o sindicato, em nota.

O Sinep-MG enfatizou que todos os colégios filiados ao sindicato estão preparados para o retorno das crianças. “Nenhum setor da sociedade está mais preparado para acolher as crianças de 5 a 11 anos do que as escolas. Desde o início da pandemia, nosso planejamento, nossas interações e nossos diálogos intensos com as famílias, as autoridades, os profissionais da saúde e da educação, nos alinharam e nos capacitaram pontualmente para tanto.”

Procurados, os principais colégios da capital mineira ainda não têm um posicionamento oficial sobre o retorno às aulas. A equipe do Colégio Santo Antônio vai se reunir no início da tarde de hoje (07/02) e a decisão será publicada no site da escola.

Em janeiro, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciou o adiamento do início das aulas para as crianças de 5 a 11 anos para 14 de fevereiro. O objetivo era dar mais tempo para que essa faixa etária recebesse a vacina contra a COVID-19. A aplicação nas crianças começou no mês passado.