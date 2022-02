PBH recorre da decisão que determina volta às aulas amanhã (8/2)

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, na manhã desta segunda-feira (7/2) que a Procuradoria-Geral do Município recorreu da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que determina o retorno às aulas presenciais para crianças de 5 a 11 anos nas escolas da capital. A Justiça concedeu uma liminar ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) na noite de domingo (6/2)

Ainda não se sabe se a decisão do TJMG fica valendo até o julgamento do recurso da PBH, isto é, se as crianças teriam aulas normalmente enquanto o Judiciário trabalharia na análise do novo pedido da procuradoria. Oentrou em contato com o tribunal sobre a questão e aguarda resposta.

O que diz a Justiça mineira

“Em análise liminar, entendo que o ato administrativo que prorrogou o retorno das aulas presenciais para crianças de 5 a 11 anos é ilegal, uma vez que não apresentou justificativa válida, segundo os próprios critérios eleitos pela administração, aos quais está vinculada, situação que viola o princípio da motivação, bem como porque descumpriu o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Publico”, afirma a decisão assinada pelo juiz José Honório de Rezende.





O MPMG ingressou, na última sexta-feira (4/2), uma ação de execução do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com pedido de liminar.





Para o MPMG, a PBH violou o TAC porque o decreto não tem fundamento nos dados técnicos divulgados pelo município. O órgão estabelece pagamento de multa diária em razão do descumprimento das obrigações e deveres pactuados no TAC, no valor de R$ 450 mil referentes a nove dias de descumprimento desde a edição do decreto até a presente data, acrescido de R$ 50 mil por dia até o efetivo retorno às aulas presenciais.





O órgão ainda requereu que seja atendido o Matriciamento de Risco, critério científico adotado pelo município e que sejam divulgados os critérios de seletividade e prioridade para fechamento e abertura das escolas.





O juiz entendeu que houve assim o descumprimento por "inobservância dos matriciamento de risco (MR)", "inobservância do critério publicizado de que escolas seriam as "últimas a fechar'" e "violação ao princípio da proporcionalidade e esvaziamento do direito fundamental à educação."





"Foi adotada matriz de risco epidemiológico que não há como ser ignorada. A própria matriz adotada não permite restrição à volta das aulas pelas crianças de cinco a onze anos", apontou o juiz. (Com informações de Larissa Ricci)





O que é o matriciamento de risco?





O matriciamento de risco (MR) é o critério usado pela Prefeitura de Belo Horizonte para abertura e fechamento das escolas do município em relação à COVID-19. Segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, o MR é medido pela incidência da doença a cada 100 mil habitantes e a taxa de mortalidade – que implica na pressão sobre o sistema de saúde – e as tendências de ambos. Quanto mais próximo de 100%, melhor é o índice.





Conforme a tabela, se o MR está entre abaixo de 30%, é considerado Crítico. É determinado, então, o “fechamento de todas as escolas, permissão somente para aulas on-line (virtuais)”. Com o índice entre 30% e 50%, o MR é Baixo, permitindo o “retorno às aulas presenciais somente para crianças com idade até 5 anos e oito meses”.





Quando o MR está entre 51% e 80%, ele é considerado Moderado e permite “retorno às aulas presenciais para indivíduos até 18 anos de idade”. Acima de 81%, o MR Alto, é possível o “retorno às aulas presenciais para todas as escolas e idades”.





A volta às aulas para as crianças havia sido adiada pelo município para a próxima segunda-feira, dia 14, por meio do Decreto 17.856/2022, publicado em 28 de janeiro.O objetivo era dar mais tempo para que essa faixa etária recebesse a vacina contra a COVID-19, tempo para que as crianças possam se vacinar contra a COVID-19. A aplicação nelas começou no mês passado.