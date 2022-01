Escolas privadas de BH acionam Defensoria Pública e pedem reunião com Kalil

De acordo com o boletim epidemiológico dessa quinta, mais 1.384 pessoas em Belo Horizonte testaram positivo para COVID-19, nas últimas 24 horas. Na quarta, foram 1.065 infectados, ou seja, crescimento de cerca de 30% nas novas infecções entre quarta e quinta-feira (27), de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo município.

A Prefeitura de Belo Horizonte informou, por meio de nota, que considerando o aumento das internações pediátricas, além de outras doenças respiratórias que circulam, como o vírus sincicial, o que pode causar aumento na demanda para atendimento e internação de crianças, o município adiou o início das aulas presenciais na capital para os alunos de 5 a 11 anos.



"A medida também foi tomada para proteger as crianças e para que se tenha tempo hábil do recebimento de remessas de vacina contra a Covid-19 e para a imunização do público dessa faixa etária. As atividades escolares para alunos acima de 12 anos e menores de 4 anos estão autorizadas", informou.





No que se refere à rede municipal, a Secretaria Municipal de Educação indisse que o adiamento para a faixa etária específica não vai impactar em prejuízo da oferta legalmente prevista. "Para todos os estudantes serão garantidos os 200 dias letivos e as 800 horas exigidas", acrescentou.





Testagem De acordo com as novas regras, a partir de segunda-feira (31/1), para a entrada em todos os eventos realizados na capital será exigido, além do comprovante de vacinação, o resultado negativo para a Covid-19. Os testes antígeno ou RT – PCR devem ser realizados até 72h antes do evento. A medida é para diminuir a transmissibilidade do vírus. É importante lembrar que essa é uma medida transitória, considerando o atual cenário epidemiológico.





"No momento, a vacinação contra a Covid-19 não é obrigatória, mas esclarece que quem não se vacina fica mais vulnerável à infecção pelo Sars-CoV-2. A orientação é de que todas as pessoas sejam imunizadas para garantir a proteção contra a COVID-19", finalizou.

O nível médio de transmissão da doença declinou. Embora permaneça no vermelho, o RT caiu de 1,15 para 1,14. Isso significa que cada 100 pessoas transmitem a doença para outras 114. De acordo com infectologistas, o ideal é que o RT fique abaixo de 1.