PBH publica decreto sobre adiamento da voltas às aulas nas escolas de BH

Criança sendo vacinada na Escola Municipal Presidente Pessoa, no Bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 25/1/2022)

Menos da metade vacinada

Foi publicado, na edição desta sexta-feira (28/1) do Diário Oficial Do Município (DOM), o decreto com a decisão do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), de adiar a volta às aulas para crianças entre 5 e 11 anos de idade.Segundo o Artigo 1º, "fica suspensa, até 13 de fevereiro de 2022, a realização de aulas e demais atividades presenciais destinadas a crianças da faixa etária de 5 a 11 anos, em instituições de ensino públicas e privadas".“Por que 14? Porque temos que dar a chance, temos o dever de dar a proteção das crianças que devem ser protegidas”, afirmou o prefeito. Menos da metdade das crianças foi vacinada em Belo Horizonte, conforme levantamento divulgado pela prefeitura nessa nesta quarta-feira (26/1), no mesmo dia em que Kalil anunciou o adiamento em uma semana do início das aulas presenciais para as crianças entre 5 e 11 anos.