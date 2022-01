Menos da metade das crianças convocadas foram vacinadas em BH

Sendo assim, integram esse grupo cerca de 26.500 mil crianças e foram vacinadas aproximadamente 12.400, de acordo com o último dado do município. Ou seja, 46,7% dos pais levou os filhos para a vacinação.



Sendo assim, integram esse grupo cerca de 26.500 mil crianças e foram vacinadas aproximadamente 12.400, de acordo com o último dado do município. Ou seja, 46,7% dos pais levou os filhos para a vacinação.Hoje, a PBH aplicou a primeira dose em crianças sem comorbidade de 10 anos, completos até a data da vacinação . Portanto, o número desta quarta e o de crianças de 11 anos sem comorbidades nascidas entre julho e dezembro de 2010, tmbém já chamadas, ainda não foi incluído no levantamento.O prefeito ainda disse que as crianças estão adoecendo. "Minha neta está com COVID. Graças a Deus, está assintomática. Infelizmente, ela ainda não tem idade para se vacinar. Levem seus filhos para se vacinar. É cruel que um pai e uma mãe que se protegeram não vacinem seus filhos", afirmou.