Kalil sobre testes COVID: 'Não podemos nos expor a idiotas negacionistas'

Prefeito Alexandre Kalil pede que adultos levem as crianças para tomarem vacina (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press) Ao anunciar a exigência de testes de COVID-19 para grandes eventos em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) alfinetou a parcela de pessoas contrárias à campanha de vacinação.

“Estamos com mais de 90% da população vacinada. Não podemos nos expor a idiotas e negacionistas”, declarou durante entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (26/1). “Teste e atestado (de vacinação). Quem não conseguir testar, não vai poder ir pra lugar nenhum”, afirmou.

14:30 - 26/01/2022 Ao vivo: Kalil concede coletiva de imprensa sobre a pandemia em BH O prefeito reforçou que a vacina é “absolutamente segura” e incentivou os pais a levarem as crianças para serem imunizadas.

“Que os pais levem os filhos para vacinar. O problema está acontecendo com as crianças e os negacionistas. Temos a obrigação como pai, como avô, de vacinar as crianças. Levem seus filhos pelo amor de Deus”, fez o apelo.



Pandemia em BH O aumento de casos de COVID-19 e a pressão nos leitos de internações fazem a Prefeitura de Belo Horizonte pensar na possibilidade de novas restrições na cidade.



A declaração foi feita nesta quarta-feira (26/1), quando o prefeito Alexandre Kalil (PSD), o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, e os infectologistas membros do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 se reuniram e concederam entrevista coletiva à imprensa para falar sobre o cenário da pandemia na capital.



Situação da pandemia

Em meio ao avanço da vacinação, a pandemia do coronavírus atinge sua fase mais crítica quanto à explosão de infectados. Nesta quarta-feira (26/1), Minas registrou novo recorde de casos em 24 horas e salto nas mortes. O estado superou, pela primeira vez na pandemia, a casa de 30 mil novos casos em 24h, com 36.383 ocorrências e o número de mortes mortes saltou de 11 na segunda-feira, para 62 ontem.

O panorama também é assustador em Belo Horizonte, que registrou 776 novos testes positivos em 24 horas em seu último balanço, divulgado ontem, evidenciando a expansão da doença na cidade.