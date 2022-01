COVID-19: Minas tem novo recorde de casos em 24 horas e salto nas mortes

Procura por testes de COVID-19 aumentou em Minas após as festas de fim de ano (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) A COVID-19 continua avançando em Minas Gerais. Nesta quarta-feira (26/01), o estado teve o recorde de casos de coronavírus nas últimas 24 horas, com 36.383, superando 27.683 diagnósticos da última quarta-feira (19/1), que até então era a maior marca desde março de 2020, com o início da pandemia





É a quinta vez desde o início da pandemia que Minas passa a marca de 25 mil novos casos de COVID-19 em um dia. As outras vezes foram justamente nos últimos dias: sábado (23/1), com 26.136; sexta (22/1), com 26.977; quinta-feira (20/1), quando 25.939 novos contaminados foram registrados em apenas 24h; e na quarta (19), com o antigo recorde.





Com os números desta quarta, Minas chega a 57.038 mortes pela COVID-19 e um total de 2.574.836 infecções. Por conta dos novos diagnósticos, 197.720 pacientes estão em acompanhamento, enquanto 2.320.078 são considerados casos recuperados.

Ainda de acordo com dados do Governo de Minas, o estado tem 78,46% da população total imunizada com a primeira dose da vacina contra a COVID-19 e 74,14% com a segunda ou com a dose única. A cobertura da dose de reforço é bem menor em relação aos outros dois dados: 20,98%.