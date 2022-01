'Não haverá fechamento da cidade', diz Kalil sobre coletiva nesta quarta

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 29/12/2021)

Não haverá fechamento da cidade amanhã, mas a pandemia ainda não acabou. No mais, é especulação. %u2014 Alexandre Kalil (@alexandrekalil) January 25, 2022

Ontem, mais 40 leitos de Enfermaria Covid na Rede SUS-BH. Desde o início do mês de janeiro foram abertos pelo Município 358 leitos de Enfermaria, saindo de 220 para 578, na data de ontem.

Índices no vermelho

"Não haverá fechamento da cidade amanhã, mas a pandemia ainda não acabou." Foi o que disse o prefeito Alexandre Kalil, pelas redes sociais, na tarde desta terça-feira (25/1). O comentário do prefeito foi feito após o anuncio da coletiva de imprensa com o secretário municipal de Saúde , Jackson Machado Pinto, e os infectologistas membros do Comitê de Enfrentamento à COVID de Belo Horizonte sobre o cenário da pandemia na capital. O encontro está agendado para às 15h desta quarta.Na última sexta (21/1), Jackson Machado informou que a prefeitura iria monitorar os índices de contaminação da COVID-19 para tomar qualquer decisão sobre a volta às aulas, os jogos de futebol com público e os eventos de carnaval. "Não queremos fechar nada. É a ultima coisa que temos. Mas se continuar assim, o comitê vai ter que sugerir medidas de restrição ", disse. "Se até quarta-feira continuar como está, pode ser que medidas restritivas sejam adotadas. Não está descartado cancelar jogos e eventos do carnaval", acrescentou.O Executivo da capital tem se esforçado para conter o avanço da pandemia com a aplicação de mais imunizantes na população e com a abertura de novos leitos para o tratamento exclusivo de pacientes infectados pelo coronavírus. Mas as ações, até o momento, não surtiram grandes efeitos nos balanços diários.

As internações por COVID-19 nos leitos de UTI e enfermarias de BH não param de aumentar. A cada dia, a situação se agrava mais. Nessa segunda-feira (24/1), a taxa de ocupação de leitos de UTI atingiu a marca de 91,3%.



No último balanço, ela estava em 84,6%. Também segue no nível vermelho a taxa de ocupação nas enfermarias, 89,7% de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Na última sexta-feira (21/1) estava em 83,7%.

A doença segue avançando rapidamente pela capital. O RT, nível médio de transmissão da doença, está em 1,18. Isso significa que cada 100 pessoas transmitem e doença para outras 118. De acordo com infectologistas, o ideal é que o RT fique abaixo de 1. (Com informações de Patrick Vaz)

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.