Van com 9 pessoas capota na BR-452 em Uberlândia; causas são investigadas

Uma das pessoas foi encaminhada com dores abdominais graves para o hospital. (foto: VIA-DRONES UBERLÂNDIA/Reprodução)

Uma van com nove pessoas capotou na BR-452 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no final da noite dessa segunda-feira (24/1).

Nas imagens divulgadas, é possível notar que o acostamento está mal iluminado e que parte da luz disponível, é das sirenes e carros do corpo de bombeiros.

Local é mal iluminado e tem pouca sinalização (foto: foto: VIA-DRONES UBERLÂNDIA/Reprodução)



No fim da tarde de domingo (23/1), um outro grave acidente envolveu uma van, no quilômetro 626, da BR-381, na zona rural de Oliveira, no Centro-Oeste do estado. A van, que transportava 12 pessoas, capotou, deixando cinco pessoas feridas.





Segundo a corporação, nenhuma das nove vítimas ficaram presas às ferragens e todas estavam fora do veículo conscientes e sem suspeitas de fraturas.

As vítimas ainda não foram identificadas. Quatro delas foram encaminhadas ao Pronto Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU); as outras cinco foram transportadas para Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) nas regiões Tibery, Pampulha e Planalto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, somente uma das vítimas apresentava quadro de saúde mais grave de dor abdominal – pelo local, não havia crianças.

A equipe da Polícia Militar prestou apoio no atendimento e a perícia da Polícia Civil, foi acionada, mas até o momento, não foram divulgadas as causas do capotamento.