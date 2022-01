Uma pessoa morre e quatro ficam feridas após batida frontal em Minas

Com o impacto da batida, veículos foram arremessados para fora da pista (foto: Corpo de Bombeiros de Sacramento / Divulgação) Um homem de 30 anos morreu e outras quatro pessoas da mesma família ficaram feridas, após uma colisão frontal entre dois carros de passeio no Km 102 da MG-482, próximo à divisa de Minas com São Paulo, na tarde desta segunda-feira (24/1), em Sacramento, no Alto Paranaíba. Com o impacto, os dois veículos foram jogados para fora da pista. A vítima fatal chegou a ser resgatada, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Sacramento, quando a guarnição chegou no local, se deparou com quatro vítimas de 42, 40, 20 e uma criança de 4 anos, que estavam em um veículo Volkswagen Tiguan prata e outro homem, de 30 anos, preso às ferragens de um Citroen C3 Preto – segundo informações de testemunhas, o acidente ocorreu quando ele invadiu a contramão da pista.

Os militares sinalizaram a rodovia e realizaram a remoção das vítimas. Uma ambulância de Rifaina (SP) levou as ocupantes do Tiguan à Santa Casa da cidade. Todos estavam estáveis, apresentavam apenas escoriações leves e passam bem.

Já o condutor do C3 no momento do resgaste estava consciente, porém confuso, e após ser retirado das ferragens, foi levado pelo resgate à Santa Casa de Sacramento. Ele apresentava traumatismo cranioencefálico, suspeita de fratura de pelve e escoriações nos braços.

Por volta de 20h30, o hospital informou que horas após dar entrada na unidade, a vítima faleceu em decorrência dos ferimentos.