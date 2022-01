Ônibus com 36 pessoas sai da pista e bate em barranco no interior de Minas

Ônibus foi retirado do local na manhã de domingo (foto: Divulgação/PMR) Um ônibus com 36 passageiros saiu da pista e bateu em uma barranco na rodovia BR-146, no município de Serra do Salitre, no Alto Paranaíba. O motorista e o auxiliar foram os mais prejudicados com o acidente registrado na noite de sábado (22/1) e seguem internados no Hospital Regional da cidade de Patos de Minas.



A saída de pista ocorreu na altura do KM 57 da rodovia, trecho de descida e com curvas acentuadas. Não se sabe exatamente o motivo, mas o condutor perdeu o controle da direção e o ônibus bateu em um barraco.



O condutor de 58 anos e o auxiliar de 46 anos apresentavam dores e escoriações mais graves do que o restante dos passageiros e, por isso, foram levados para a unidade de saúde de Patos de Minas. A maior parte dos 36 passageiros teve ferimentos, mas leves.



Quase todos que estavam no ônibus viajavam de cidades como Salinas e Taiobeiras com destino a cidades do estado de São Paulo.



A retirada do ônibus ocorreu no domingo (23/1) devido à falta visibilidade no local logo após o acidente.