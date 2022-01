Homem pula em janela de ônibus, cai e morre atropelado no Centro de BH

Ocorrência foi registrada na esquina das ruas Bahia e Carijós (foto: Renato Rios Neto)

Um homem de cerca de 30 anos morreu atropelado por um ônibus da linha 9103 (Santa Teresa/Santo Antônio) na noite desta sexta-feira (21/1). A dinâmica do acidente ainda não está esclarecida, mas, de acordo com testemunhas, o indivíduo que estava na esquina das ruas Bahia e Carijós, no Centro de Belo Horizonte, aproveitou a conversão do coletivo na via e pulou na janela do motorista. Em seguida, se desequilibrou e caiu debaixo do ônibus.

Ainda de acordo com testemunhas, tudo ocorreu muito rápido e o motorista não teve culpa. O Samu foi acionado e constatou o óbito do indivíduo. A perícia trabalha no local e o rabecão aguarda para recolher o corpo.