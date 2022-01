Morre criança de 8 anos que testou positivo para COVID-19 em Além Paraíba

Exames laboratoriais ainda devem confirmar se o novo coronavírus foi, de fato, a causa da morte da criança (foto: Adenilson Mendes/Arquivo pessoal)

Um menino de 8 anos, que testou positivo para COVID-19, morreu na cidade de Além Paraíba, na Zona da Mata mineira. Exames laboratoriais ainda devem confirmar se o novo coronavírus foi, de fato, a causa da morte. A informação foi divulgada pela prefeitura do município nesta sexta-feira (21/1).



Conforme o comunicado do Executivo, a criança tinha comorbidades e deu entrada no Hospital São Salvador com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). No local, foi confirmado que o menino havia testado positivo para a COVID.



"No entanto, a causa do óbito só poderá ser confirmada após uma nova análise. Por isso, uma amostra já foi encaminhada à Fundação Ezequiel Dias (Funed), que é o laboratório de referência para o diagnóstico de COVID-19", esclarece.



Vacinação infantil em Além Paraíba ainda não começou



Conforme a prefeitura da cidade, a Secretaria de Saúde do município começará a vacinação contra a COVID-19 para crianças de cinco a 11 anos na próxima segunda-feira (24/1).



"Em conformidade com o Ministério da Saúde, onde as crianças com comorbidades têm prioridade, a vacinação contemplará inicialmente alunos da Apae de Além Paraíba", diz o Executivo.



Posteriormente, a aplicação dos imunizantes acontecerá em ordem decrescente, iniciando, portanto, pelas crianças que têm 11 anos.



A pandemia na cidade



Além Paraíba integra o rol de cidades de todo o país que viu o número de casos confirmados da doença disparar. Somente nessa quinta-feira (20/1), o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde revela que mais 76 pessoas foram contaminadas.



Com a atualização, o município totaliza 4.158 casos confirmados de COVID-19 e 163 mortes desde o início da pandemia. Até o fechamento da reportagem, a prefeitura não havia publicado novo informe.



Eventos suspensos



No fim da tarde desta sexta-feira, o prefeito de Além Paraíba, Miguel Belmiro de Souza Júnior, determinou, por meio de decreto, a suspensão de todos os eventos de entretenimento até nova deliberação.



Em justificativa, o chefe do Executivo diz em vídeo publicado nas redes sociais que, mesmo não havendo aumento de internações e casos graves, a alta contaminação de profissionais da saúde é um fator preocupante.



O prefeito ressaltou que estes profissionais podem precisar de afastamento médico, o que comprometeria o atendimento à população que tem testado positivo para a doença.



Minas é o 4° estado com mais mortes de crianças por COVID-19



No dia 14 de janeiro, o Estado de Minas mostrou que Minas Gerais é o quarto estado com mais mortes de crianças de cinco a 11 anos pela COVID-19.



O número consta em um levantamento do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais (Recivil), com base em dados do Portal da Transparência do Registro Civil.