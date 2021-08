Vaca vai parar em cima de telhado de casa em Além Paraíba

Vaca foi parar no telhado depois de um barranco ruir sobre a casa (foto: CBMMG/Divulgação )

Pode uma vaca voar? A fábula escrita por Edy Lima, que conta a história de um animal semelhante que levitava, parece ter se tornado realidade na cidade mineira de Além Paraíba, na Zona da Mata, onde uma vaca foi encontrada, na noite de domingo (22/8) em cima do telhado de uma casa.

A fábula conta que Lalau, um menino de seis anos, não podia imaginar, quando foi morar com as tias, que seu dia a dia seria uma grande aventura. Tia Quiquinha dominava os segredos dos alquimistas. Vivia em seu laboratório, cercada de potes e vidros. Era capaz de transformar ovos comuns em ovos de ouro, conversar com gnomos e fazer uma vaca voar com seu poderoso elixir de levitar.

E foi assim que Lalau quase virou manchete de jornal. Ele fala, nas páginas do livro, que tentou dirigir a vaca para o lado da janela, mas era como partir a 200 quilômetros, num carro de corrida, e querer frear depois de andar três ou quatro metros. Nem a vaca, nem ele, sequer viram a janela. Subiram feito um foguete.

É uma história com muita criatividade. Mas imaginem o susto dos bombeiros quando receberam o chamado, por volta das 23h, para retirar uma vaca do telhado?

Segundo os bombeiros, com a chegada na casa, o mistério foi elucidado, pois a vaca foi parar em cima da casa depois do deslizamento de um barranco. O animal estaria no lugar errado, na hora errada.

Depois de uma hora, os bombeiros conseguiram retirar a vaca e a devolveram ao seu proprietário, sem ferimentos. Ninguém, da casa, se machucou. O resultado foi que parte do telhado foi destruído pelo peso do animal.