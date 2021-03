Prefeitura de Além Paraíba terá que achar ossada de mulher morta em 2010

Cemitério municipal deveria manter a ossada da mulher por cinco anos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O município de, na Zona da Mata, foi condenado a encontrar, no prazo de 30 dias, as ossadas de uma mulher morta em novembro de 2010. A decisão é da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que também estipulou uma multa de R$ 10 mil e indenização de R$ 5 mil à filha da mulher.