Itajubá confirma seis mortes por COVID e ocupação de 100% dos leitos de UTI

Funcionários da prefeitura higienizam frente de unidade de saúde (foto: reprodução prefeitura) pandemia da COVID-19 avança no município, que já não tem mais leitos de UTI disponíveis. Nesta segunda-feira (1º de março), a prefeitura confirmou mais seis mortes em decorrência de complicações do coronavírus no município. Itajubá, no Sul de Minas, passa por um drama nesses últimos dias. Aavança no município, que já não tem mais leitos de UTI disponíveis. Nesta segunda-feira (1º de março), a prefeitura confirmou mais seis mortes em decorrência de complicações do coronavírus no município.

De acordo com a prefeitura, foram quatro mortes ocorridas no domingo (28/02) e duas nesta segunda-feira. As vítimas têm as idades de 92 anos, 90 anos, 81 anos, 80 anos, 70 anos e 64 anos, todas com comorbidades.

O total de casos de moradores de Itajubá contaminadas pelo vírus teve um aumento de 103 casos em 24 horas, passando de 3.758 no domingo para 3.861 na segunda. A taxa de letalidade no município está em 3,18. Isso significa que, a cada 100 contaminados, três não resistem aos sintomas da COVID.

Ocupação de leitos em 100%

A taxa de ocupação de leitos de UTI em Itajubá destinadas ao tratamento de pessoas com sintomas do coronavírus chegou a 100%. São 30 leitos e todos estão ocupados. Os leitos clínicos estão com ocupação de 94%.

Nesta segunda-feira (01/03), o prefeito da cidade, Christian Gonçalves, esteve com o governador Romeu Zema, em Belo Horizonte, para pedir a ajuda do governo de Minas na liberação de mais leitos de UTI para o município.

“Com muita atenção e com muito respeito ele [Romeu Zema] recebeu as nossas demandas, entre elas principalmente a importância do credenciamento de novos leitos na cidade de Itajubá, a qual ele se prontificou a analisar e trabalhar para que a gente consiga no futuro”, afirma o prefeito em vídeo divulgado nas redes sociais.

Na mesma publicação, o governador de Minas Gerais afirma que está avaliando os pedidos e ressalta que “tudo o que estiver em nosso alcance será feito para atender Itajubá e região”.

Cidade está sob toque de recolher

Desde a semana passada, os moradores de Itajubá devem respeitar um decreto municipal que estabeleceu um toque de recolher na cidade. Essa semana, as medidas foram endurecidas, aumento o período que a população não deve sair às ruas.

O documento, assinado pelo prefeito Christian Gonçalves, decretou o toque de recolher das 20h às 5h e também limita o atendimento presencial no comércio até às 20h.

Parques municipais são interditados (foto: reprodução prefeitura de Itajubá) Outras medidas já em vigor são a interdição de quadras esportivas e parques infantis; a proibição de qualquer tipo de evento com venda de ingressos, independentemente do número de pessoas; e limitação da gratuidade das tarifas no transporte público coletivo para idosos entre os horários das 10h às 15h. As medidas serão revistas no dia 15 de março.