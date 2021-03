COVID-19: Itajubá atinge 163% dos leitos de UTI e teme colapso

Prefeito de Itajubá se reune com Zema para pedir mais leitos de UTI (foto: Reprodução Facebook)

O Hospital das Clínicas de, no Sul de Minas, atingiu 163% dosde Unidade de Terapia Intensiva () de. A situação preocupa autoridades que tememna saúde. O prefeito, Christian Gonçalves, participou de uma reunião com o Governador do Estado, Romeua, nesta segunda-feira (1/3), para pedir mais leitos para a cidade.

Segundo o boletim municipal, Itajubá soma 3.861 casos do novo coronavírus, sendo 123 mortes confirmadas pela doença. Além disso, mais de 200 pessoas estão em tratamento. O crescente número de pessoas infectadas na cidade preocupa autoridades.

No último fim de semana, o Hospital de Clínicas, que é referência no tratamento da COVID-19, chegou a 163% da ocupação de leitos. O diretor, Carlos Magno, explica que as reuniões diárias vêm mostrando o risco de colapso na saúde.

“É uma tragédia anunciada. Estamos com mais de 100% da taxa de ocupação porque fechamos outras alas do hospital para atender esta população. Estamos atendendo e internando além daquilo que foi credenciado”, diz diretor.

O diretor também alertou sobre a automedicação que pode agravar a doença. “Os pacientes chegam tardiamente. Eles ficam se tratando em casa com medicações que não têm evidência nenhuma e existe a falsa sensação de que estão sendo tratados”, ressalta.

