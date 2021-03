COVID-19: médicos de Minas Gerais alertam para o colapso da saúde no país

O Sinmed faz duras críticas ao governo federal na condução da pandemia no Brasil (foto: André Santos/PMU) Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG) divulgou, nesta segunda-feira (01/03), uma nota alertando para o colapso da saúde no país e preocupação com o agravamento da pandemia de COVID-19. O Sindicato dos(Sinmed-MG) divulgou, nesta segunda-feira (01/03), uma nota alertando para ocolapso da saúde no país e preocupação com o agravamento da pandemia de COVID-19.





Segundo a entidade, depois de mais de um ano dos primeiros casos de COVID-19 registrados no Brasil, a situação atual mostra dados estatísticos absurdos e críticos revelando que o colapso se instalou na saúde. Os profissionais lembram que mantemos a média móvel acima de mil mortos desde o dia 21 de janeiro, sendo o período mais longo já registrado.





“Diariamente, chegam-nos mais informações desoladoras: falta de leitos em todo o país, novas cepas do vírus com maior transmissibilidade e suspeitas de maior letalidade e resistência às vacinas, aumento das mortes entre os profissionais da saúde. Tudo isso, aliado à negligência e à incapacidade dos gestores em tentar reverter esse quadro tão caótico.”

Pior momento da pandemia

O comunicado ressalta que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), uma das entidades mais respeitadas no Brasil e no mundo em doenças infecciosas, apresentou um documento mostrando que “o Brasil vive o pior momento da pandemia da COVID-19 desde o primeiro caso de infecção registrado no país há um ano.”





A Fiocruz se baseia na alta das taxas de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em todo o Brasil, já que o índice atinge 80% ou mais em 17 estados e está acima de 90% em outros oito estados.





O sindicato lembra que, em Minas Gerais, o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesse domingo (28/2), mostrou o maior número de mortes para este dia da semana, com 134 notificações de óbitos nas últimas 24h. Belo Horizonte é o município com mais casos confirmados e mortes registradas no estado: 109.269 e 2.742, respectivamente.





A entidade afirma que “lamenta profundamente esse triste momento no qual a saúde se encontra, trazendo sérios prejuízos à população e aos profissionais da saúde. O colapso da saúde já está instalado em todo o país. Nossas esperanças não acabaram, mas não houve avanços significativos para que se evitasse o caos, com destaque para a gestão pública desastrosa.”





O Sinmed-MG ainda se diz indignado com a impostura do governo federal no processo de enfrentamento da doença ao contrariar a ciência, desestimular o uso de máscaras e de medidas restritivas, usar afirmativas de que a falta de leitos já existia antes da pandemia ou atribuir sua responsabilidade a outros.





E destaca que, desde o início da pandemia, luta pela categoria médica e pela assistência à saúde da população, além de se esforçar para mostrar a necessidade de gerir melhor a situação para evitar chegar “a tal ponto preocupante, assolador e triste.”





De acordo com o sindicato, foram tomadas várias ações jurídicas junto ao governo do estado, às prefeituras e ao Ministério Público ou por meio de ações educativas para a população.





Leia a nota na íntegra:





A situação é mais grave a cada dia e exige ação e seriedade!

O Sindicato dos Médicos de Minas Gerais conclama a população para unir-se na luta contra a pandemia da COVID-19 e apela às autoridades públicas que se ocupem do seu devido papel, com responsabilidade.





O país alcança um ano de luta contra a pandemia de COVID-19 sem esboçar estratégias eficazes de controle e ainda com a perspectiva clara de agravamento. Ultrapassamos a triste marca de 250 mil mortos e batemos recordes diários de novos óbitos. No estado de Minas Gerais, o interior enfrenta o aumento acelerado do número de casos e de casos graves da doença, já com preocupante insuficiência na capacidade de assistência. Na capital a situação também não está sob controle.





A essa altura, é inadmissível que autoridades ou figuras públicas, de qualquer espectro político, ainda protelem tratar a situação com a seriedade e a coragem necessárias.





O mundo inteiro se debruça sobre dados e pesquisas, apostando na ciência, na racionalidade humana, para buscar melhor controle dessa tragédia. Já é, há muito, passado o tempo para conjecturas e opiniões pessoais.





O distanciamento social, o uso da máscara, a higiene respiratória e a vacinação têm produzido resultados positivos no restante do globo. Para almejar o mesmo sucesso, precisamos de liderança e responsabilidade nas falas e nos atos.





O debate sobre tratamentos precisa deixar a esfera política e avançar no terreno que lhe é próprio, o da ciência, com humildade para vislumbrar novas alternativas e descartar opções de comprovada ineficácia ou inaceitável risco.





A atuação do Ministério da Saúde como orientador das estratégias de prevenção, vacinação e assistência tem se mostrado lenta neste momento dramático, desorganizada e tecnicamente insuficiente, muitas vezes subjugada a interesses políticos e ideológicos, agravando o quadro que já é dramático.





De outro lado, é importante destacar o nobre papel desempenhado pelas nossas Sociedades Médicas de Especialidade e nossa comunidade científica, que ajudam a iluminar os caminhos possíveis.





Desejos individuais não podem prejudicar o bem coletivo. Somente juntos daremos fim à colheita diária que a morte e a dor fazem em nosso país - dentre os mortos, diversos profissionais de saúde, categoria de maior risco de contaminação.





O SINMED-MG, mais uma vez se solidariza com as famílias das vítimas, alerta para gravidade da situação e se coloca à disposição para auxiliar em todas as iniciativas de defesa da saúde e da vida humana.





Diretoria do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais - Sinmed-MG

*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte