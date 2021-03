BH tem quase 60 mil pessoas já vacinadas com duas doses

Mais doses de vacinas chegaram nesta segunda (1º/3) no Aeroporto da Pampulha, em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Enquanto os indicadores da pandemia crescem, Belo Horizonte ainda vacina sua população lentamente contra a COVID-19. Conforme o boletim epidemiológico e assistencial desta segunda-feira (1º/3), 115.558 pessoas foram vacinadas na cidade. Dessas, 59.012 receberam a segunda dose, portanto completaram o esquema vacinal.

Nesta segunda, depois de semanas sem receber novas doses, BH colocou mais 51.130 vacinas em seu estoque.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), são 17,7 mil ampolas da CoronaVac (Instituto Butantan/Sinovac Biotech) e 33.430 da AstraZeneca (Fundação Oswaldo Cruz/Universidade Oxford).

Portanto, o município agora soma 293.350 imunizantes: 219.420 da CoronaVac e 73.930 da Astrazeneca.

São 224 postos de vacinação, entre hospitais, UPAs, centros de saúde, Samu e laboratórios. Desses, 155 aplicam a AstraZeneca e 69 a CoronaVac.

O público-alvo da prefeitura até aqui são os idosos acima de 86 anos, os profissionais da saúde e os moradores de asilos, casas de apoio terapêuticas e residências inclusivas de BH.

Porém, com esse novo lote, mais pessoas devem fazer parte do cronograma. A expectativa é de que idosos com menos de 86 anos sejam priorizados agora.

Com informações de Déborah Lima