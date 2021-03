COVID-19: idosos com idade acima de 85 anos serão vacinados em Valadares

As famí­lias fazem questão de registrar o momento da vacinação dos idosos, com fotos e ví­deos. Vovós e vovôs se sentem aliviados ao tomar a vacina e aprovam a tietagem (foto: Divulgação/PMGV)



A vacinação contra a COVID-19 em Governador Valadares prossegue nesta terça-feira (2/3), em sistema drive-thru, no Campus da Universidade Vale do Rio Doce (Univale), em dois locais: estacionamento do Centro Cultural, no campus II, Bairro Universitário, e na portaria do antigo MIT, na Vila Bretas. Os vacinadores iniciarão os trabalhos às 8h30.

Os idosos acima de 90 anos, que se vacinaram na primeira etapa, vão tomar a segunda dose da Coronovac. Os idosos com idade a partir de 85 anos, vão tomar a primeira dose.

A Prefeitura alertou que os idosos que vão tomar a segunda dose devem levar, obrigatoriamente, o cartão de vacinação, além de documento de identidade com foto atual ou cartão do SUS. Quem for tomar a primeira dose, basta levar o documento de identidade com foto.

As etapas de vacinação, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), continuam firmes e com muita responsabilidade, assim como os trabalhos de prevenção e combate à pandemia do Coronavírus na cidade. E que segue imunizando a população por grupos prioritários, determinados pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização e, gradativamente, vai avançando e vacinando as pessoas mediante a distribuição das doses pelo governo do Estado, via Superintendência Regional de Saúde.

O processo de vacinação contra a COVID-19 teve início em Governador Valadares em 19 de janeiro. O município recebeu, até o momento, 11.706 doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca, sendo 7.743 para a aplicação da primeira dose e 3.963 para a segunda dose.

Ao todo, 6.938 pessoas já receberam a primeira dose da vacina. São eles: trabalhadores da saúde, pessoas residentes em instituições de longa permanência, idosos de 90 anos ou mais via drive thru, unidades de saúde e vacinação domiciliar para aqueles que são domiciliados ou acamados, profissionais que atuam em laboratórios e também aqueles que trabalham no setor funerário. Outras 3.110 pessoas já receberam a segunda dose da vacina.

A SMS informou também que à medida que novas doses vão sendo direcionadas ao Município, mais grupos são contemplados. De acordo com a SMS, há duas semanas o Município aguarda um posicionamento do Ministério da Saúde e o envio de mais doses pelo Estado para que o fluxo de vacinação não seja interrompido.

Sobre as reclamações de privilégios, feitas por muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, o Ministério Público abriu procedimento administrativo para verificar se procedem as queixas de que profissionais de saúde que não estão na linha de frente do combate à COVID-19 foram de fato vacinados. O promotor da Saúde, Randal Bianchini, disse que acompanhando diariamente o andamento desse processo.