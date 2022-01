Minas é o 4° estado com mais mortes de crianças de 5 a 11 anos por COVID-19

Minas é o quarto estado no ranking nacional de mortes pela COVID-19 na faixa dos 5 aos 11 anos (foto: Xavier Donat/Creative Commons) Desde o início da pandemia, 21 crianças entre 5 e 11 anos - público com vacinação recentemente aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) - morreram em decorrência da COVID-19 em Minas Gerais.









No balanço, Minas aparece como o quarto estado no ranking nacional de índice de óbitos para a faixa etária, atrás de São Paulo (74), Bahia (30) e Ceará (22) (Veja a lista logo abaixo). Em todo o Brasil, foram 324 perdas.





Entre as crianças mineiras, o maior número de mortes está concentrado na faixa de 6 a 11 anos - quatro, no total. Na faixa dos 7 aos 10 anos, foram três registros. Entre as criança de 5 anos, o relatório aponta duas mortes. Já entre os pequenos de nove anos, houve duas baixas.





Todas as mortes ocorreram em 2021. O Recivil, contudo, observa que os cartórios têm até dez dias úteis para enviar os dados ao Portal da Transparência do Registro Civil. Eventuais perdas ocorridas na primeira semana de 2022, portanto, ainda podem aparecer nas próximas semanas.





Ranking nacional

Veja os óbitos de crianças de 5 a 11 anos por COVID-19 em 7 estados brasileiros





São Paulo - 74

Bahia - 30

Ceará - 22

Minas Gerais - 21

Paraná - 20

Rio de Janeiro - 19

Rio Grande do Sul - 13