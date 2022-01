Voo com vacinas contra a COVID-19 para crianças de Minas é cancelado

Doses da Pfizer infantil são diferentes das aplicadas no público adulto (foto: Hannibal Hanschke/AFP)







O voo que traria as doses pediátricas da Pfizer para imunizar crianças de 5 a 11 anos contra a COVID-19 em Minas Gerais foi cancelado.













Painel mostra voo cancelado na manhã desta sexta-feira (foto: BH-Airport/Divulgação)

A informação também está disponível no painel de voos da BH-Airport. O voo Latam 4550 tem status de “cancelado”.

Em contato com a Latam, a companhia aérea informou que as doses foram recebidas pela empresa somente nesta manhã e, por esse motivo, elas ainda não foram encaminhadas para Confins.

A companhia também informa que assim que a nova programação de voos for estabelecida será comunicado.

Apesar do cancelamento, ainda não é possível afirmar que as doses do imunizante não chegam hoje à capital. O Estado de Minas também entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde, por e-mail. A matéria será atualizada com o posicionamento da pasta.